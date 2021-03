Dalla Cina nuova rotta ferroviaria tra Wuhan e Milano

Secondo Wuhan Asia-Europe Logistics, il treno X8015 attraverserà il passo di Alataw, al confine tra Cina e Kazakistan, poi transiterà per Duisburg, importante snodo logistico in Germania, e arriverà a Milano entro 21 o 22 giorni

Lanciata una nuova rotta ferroviaria Cina-Milano. Un treno merci che trasporta prodotti elettronici, componenti di auto e forniture per la prevenzione dell'epidemia ieri mattina ha lasciato Wuhan, capoluogo della provincia centrale cinese dello Hubei, diretto a Milano, segnando il lancio di una nuova rotta prolungata per il servizio.

Il percorso

Secondo Wuhan Asia-Europe Logistics, il treno X8015 attraverserà il passo di Alataw, al confine tra Cina e Kazakistan, poi transiterà per Duisburg, importante snodo logistico in Germania, e arriverà a Milano entro 21 o 22 giorni. Per la società la nuova rotta fornirà ai clienti servizi di distribuzione in tutta Italia per agevolare meglio gli scambi economici e commerciali tra Cina e Italia.

Si tratta del 30esimo treno merci Cina-Europa partito da Wuhan quest'anno, ha riferito Shao Dong, del China Railway Wuhan Group. Il servizio ferroviario merci Cina-Europa è rimasto un canale di trasporto affidabile tra i due continenti durante l'epidemia di Covid-19.