Dublino si tinge di verde per San Patrizio. VIDEO

Per celebrare l’evento l'Agenzia di Turismo Irlandese ha promosso anche quest'anno il "Global Greening": diverse città nel mondo si colorano di verde per un giorno, per portare un messaggio di amicizia al popolo d’Irlanda

I principali monumenti della città di Dublino sono stati illuminati di verde per celebrare il giorno di San Patrizio, santo patrono della capitale irlandese. Le riprese del giornalista di Storyful, Razan Ibraheem, mostrano vari luoghi della città di un verde brillante, tra cui il Samuel Beckett Bridge, il GPO Museum e la Custom House. Anche altre città nel mondo hanno aderito al "Global Greening": un'iniziativa culturale dell'agenzia di promozione turistica irlandese, iniziata 11 anni fa in Australia con l’illuminazione di verde del Sidney Opera House, proprio per festeggiare il giorno di San Patrizio. Così anche altre città nel mondo hanno illuminato i propri luoghi o monumenti di verde: quest'anno sono 640 siti che si sono tinti di verde per l'occasione. (SAN PATRIZIO TRA CHIUSURE PER COVID E TENSIONI POST BREXIT)