San Patrizio, la festa protagonista del Doodle di Google di oggi

Chi era San Patrizio

Nato nel 385, San Patrizio secondo la tradizione è morto il 17 marzo 461, data che è stata scelta per celebrarne la festa. Di origini scozzesi, Maewyin Succat (il vero nome del Santo) all'età di sedici anni sarebbe stato rapito dai pirati irlandesi e venduto come schiavo nel regno di Dalriada, che ai tempi comprendeva la costa occidentale della Scozia e le coste settentrionali dell'Irlanda. Dopo un breve periodo, il giovane sarebbe riuscito a fuggire e si sarebbe fatto diacono col nome latino di Patrizio. Diventato vescovo, avrebbe ricevuto l'incarico di papa Celestino I di evangelizzare le terre irlandesi, missione portata a termine con talmente tanto impegno da meritarsi il titolo di patrono dell'isola. In merito alla sua identità, molti storici sostengono che in realtà l'opera di evangelizzazione ascritta a San Patrizio sia in parte merito di un altro vescovo che visse in Irlanda in quegli anni: San Palladio. Il patrono d'Irlanda, infatti, si sarebbe dedicato alle aree nord-ovest dell'isola mentre la parte orientale sarebbe stata appannaggio dell'altro Santo.

Perché il verde?

Il colore identificativo della festa è il verde, che il 17 marzo invade intere città nel mondo. Questa scelta cromatica, però, non è la più fedele alla tradizione: in principio infatti quello più comunemente associato a San Patrizio era il blu, che intorno al XVIII secolo ha ceduto il campo al verde, colore simbolo della causa indipendentista irlandese. Nel corredo simbolico della festa è entrato a far parte anche il trifoglio, che San Patrizio avrebbe utilizzato per spiegare ai nuovi fedeli il dogma della Trinità.