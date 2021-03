Birmania, 3 manifestanti uccisi nella notte a Rangoon

I tre dimostranti sono stati uccisi nella notte, mentre centinaia di persone hanno sfidato il coprifuoco per tenere veglie in onore delle persone morte da quando i militari hanno preso il potere. I filmati condivisi sui social media mostrano agenti di polizia che trascinano tre persone per le strade di Rangoon, colpendole sulla testa

Tre manifestanti anti-colpo di stato sono stati uccisi nella notte a Rangoon, la più grande città del Myanmar, mentre centinaia di persone hanno sfidato il coprifuoco per tenere veglie in onore delle persone uccise da quando i militari hanno preso il potere. I filmati condivisi sui social media mostrano agenti di polizia che trascinano tre persone per le strade di Rangoon, colpendole sulla testa.

Oltre 70 i morti nelle proteste

approfondimento

Myanmar, suora in ginocchio davanti alla polizia, è foto-simbolo

"Le forze di sicurezza hanno arrestato tre giovani, e mentre li seguivamo per riportarli indietro, ci hanno attaccato", ha raccontato un manifestante. "Due sono stati uccisi", ha detto, aggiungendo che hanno dovuto aspettare fino a quando la polizia ha smesso di sparare per recuperare i corpi. Anche i media locali Democratic Voice of Burma e Khit Thit Media hanno confermato la morte. Un terzo è morto poche ore dopo per le ferite riportate.