Ue, espulso ambasciatore Venezuela. Maduro: Bruxelles riveda sanzioni

La decisione dopo l’allontanamento della diplomatica dell’Unione europea Isabel Brilhante Pedrosa, deciso da Caracas in risposta alle nuove sanzioni imposte da Bruxelles a personalità del Paese. Il presidente venezuelano: l'Ue "crede di essere la nuova potenza imperiale mondiale con un diritto di trattare i Paesi latinoamericani come sue colonie. Dopo questo, non si può più dialogare”

Tre giorni all’ambasciatrice Ue per lasciare il Venezuela

La notizia dell’allontanamento dell’ambasciatrice Ue è stata comunicata il 24 febbraio via Twitter dal ministro degli Esteri Jorge Arreaza, il quale ha precisato che "per istruzione del presidente Nicolas Maduro si dichiara l'ambasciatrice dell'Unione europea nel nostro Paese, Isabel Brilhante Pedrosa, 'persona non grata'. Ha 72 ore per lasciare il Paese". Lunedì l'Ue aveva aggiunto altre 19 personalità venezuelane alla sua preesistente lista di sanzionati che ora ne conta 55, per il ruolo svolto nell'attacco alla democrazia e allo Stato di diritto in Venezuela. Dopo la notizia, l’Ue aveva chiesto a Caracas di revocare la decisione, spiegando in una nota: “Questo porterà solo a un maggiore isolamento internazionale del Paese".