Il presidente armeno Armen Sarkissian ha detto che sta prendendo provvedimenti per alleviare le tensioni politiche nel Paese. "Sto intraprendendo urgentemente dei passi per alleviare le tensioni e cercare dei modi per risolvere la situazione in modo pacifico: invito tutti a manifestare sobrietà e moderazione", ha detto Sarkissian in una dichiarazione diffusa giovedì dal suo servizio stampa. Lo riporta Interfax