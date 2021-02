Il campione di golf non sarebbe in pericolo di vita ma, secondo il suo agente, ha riportato diverse fratture alle gambe ed è stato operato. La vettura su cui viaggiava si è capovolta per cause ancora da chiarire: è successo a Rancho Palos Verdes, nei pressi di Los Angeles, di prima mattina. Non c'è alcuna prova che il suo stato fosse alterato, dicono le autorità. Ecco le foto della macchina distrutta