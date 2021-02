Meghan Markle contro i Windsor: la battaglia diventa una sfida tv

Per uno strano scherzo del destino, la tanto pubblicizzata intervista della Duchessa a Oprah Winfrey andrà in onda poche ore dopo un’apparizione televisiva di Elisabetta II con Carlo, William e Kate. La "Megxit" è tutt'altro che finita.

A pensar male si commette peccato, diceva qualcuno. E, per carità, le coincidenze esistono e sono sempre possibili. Ma alcune non possono proprio passare inosservate. Come quella che vuole che poche ora prima della tanto pubblicizzata intervista “intima” e a “tutto campo” di Megan Markle a Oprah Winfrey, la regina dei salotti americani, l’altra Regina, quella vera, quella d’Inghilterra, apparirà in un'altra trasmissione televisiva, insieme al figlio Carlo e a sua moglie Camilla, oltra al nipote William, accompagnato da Kate (che con Meghan non ha proprio mai legato).

Un messaggio audio e video per il "Commonwealth Day"

Si dà il caso che il 7 marzo sia il cosiddetto “Commonwealth day”, ed è risaputo che il rigido protocollo di Buckingham Palace è sempre attento a rispettare e a onorare tutte le cerimonie. In occasione di una data così importante, la BBC trasmetterà in radio un messaggio di Elisabetta II. Non solo, la sovrana comparirà poi con gli altri componenti della famiglia in un video, sempre trasmetto dalla televisione di Stato. Assente il principe Filippo, attualmente ricoverato in ospedale e con una salute – lui che a giugno compirà cent’anni – che inevitabilmente non è più quella di un tempo. Lo scarto rispetto all’intervista a tutto campo della duchessa del Sussex (sembra chiaro infatti che il duca, il principe Harry, avrà un ruolo più marginale) è, come detto, solo di una manciata di ore.

Il precedente che spaventa: l'intervista di Diana

Qualcuno, a Palazzo, si aspetta il peggio: il ricordo va alla famosa intervista rilasciata dalla principessa Diana alla Bbc in cui aveva definito il suo matrimonio “un po’ troppo affollato”.

Tra tanti pettegolezzi e malignità, una cosa è certa: gli impegni della famiglia reale vengono programmati con ampio anticipo. E allora è un altro dubbio a sorgere spontaneo. E se fosse invece la data della messa in onda dell’intervista (anch’essa già registrata) a non essere stata scelta a caso? A pensar male….