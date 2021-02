Usa, Trump: su candidatura 2024 non ho ancora deciso, consenso alto

Il tycoon, pochi giorni fa assolto per l’impeachment, ha concesso un'intervista telefonica all'emittente Newsmax. L’ex presidente Usa non si è sbilanciato sulla sua ricandidatura alla Casa Bianca tra quattro anni ma sottolinea come il suo consenso sia alto. Ammette che gli manca "essere presidente" e che non tornerà su Twitter. Poi attacca Biden sui vaccini

Donald Trump, pochi giorni dopo l’assoluzione per l’impeachment, è tornato a parlare in un'intervista telefonica a Newsmax, emittente conservatrice che fa capo all'amico Chris Ruddy. L’ex presidente Usa non si è sbilanciato sulla sua ricandidatura alla Casa Bianca tra quattro anni ma sottolinea come il suo consenso sia alto. "2024? Troppo presto per dirlo", ha dichiarato, sottolineando come anche con la vicenda dell’impeachment le sue quotazioni siano salite. Trump ha ammesso poi: “Mi manca essere presidente” (TRUMP LICENZIA GIULIANI).

Trump: non tornerò su Twitter

Donald Trump ha poi annunciato: “Non torneremo su Twitter, ma sappiamo come far sentire la nostra voce". L’ex presidente ha indicato di valutare una piattaforma alternativa al social che cinguetta dal quale è stato bandito in modo permanente.