Assalto Congresso Usa, incriminati cinque militanti Proud Boys

Prosegue l'impeachment

approfondimento

Il governo canadese dichiara i Proud Boys gruppo terroristico

Tutto questo avviene nella settimana in cui si sta svolgendo il processo di impeachment di Donald Trump, messo in stato di accusa proprio a seguito dei fatti dello scorso sei gennaio. Nel primo giorno, l'accusa ha fatto vedere alcuni video inediti dell'assalto al Congresso: in uno di questi si vede chiaramente Mike Pence, allora vice di Trump, fuggire da un'uscita dedicata, per non incontrare i manifestanti. I manager del processo hanno ricordato più volte che "Trump ha provocato quanto accaduto" e "non ha fatto nulla per fermare i suoi sostenitori", tra cui molti Proud Boys.