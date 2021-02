Impeachment, secondo giorno. L'accusa: assalto a Congresso prevedibile

"Questo non è un processo di parte, è un momento di verità per il Paese": parola del deputato dem Jamie Raskin, alla guida del team dell'accusa, aprendo il secondo giorno del processo di impeachment contro Donald Trump. Dopo il via libera di martedì sulla costituzionalità del procedimento, l'accusa ha fino a 16 ore per presentare le sue argomentazioni. Una spicca su tutte: l'assalto al Congresso si poteva prevedere, Trump l'ha provocato a lungo con i suoi messaggi

L'attacco al Congresso, lo scorso sei gennaio, si poteva prevedere: l'accusa parte da questo assunto nel secondo giorno del processo di impeachment contro Donald Trump. Assalto che si sarebbe verificato in tre fasi: prima con la provocazione dell'ex Presidente nei confronti dei suoi sostenitori, poi il via alle manifestazioni dato proprio da lui e, last but not least, il non fare nulla per bloccare i manifestanti.

Dopo il via libera di martedì sulla costituzionalità del procedimento, l'accusa ha fino a 16 ore per presentare le sue argomentazioni: anche se non tutte verranno usate, nelle (prime) otto ore previste nella seconda giornata si discute l'efferatezza dei fatti di Washington, mostrando anche alcuni video inediti.

Raskin: il processo deve dare la responsabilità a chi è l'autore teorico dell'attacco a Capitol Hill

“He told them to fight like hell, and they brought us hell that day” (ha detto loro di combattere come pazzi, ma ci ha portato all'inferno, quel giorno) ha detto Jamie Raskin, a capo del team dell'accusa per l'impeachment della Camera.

“Questo processo non vuole dare la colpa ad uno spettatore innocente. Si tratta di dare la responsabilità a chi è l'autore (teorico) di questo attacco", ha aggiunto il dem, riferendosi a Trump come istigatore in capo, in grado di guardare i fatti in tv "come fosse un reality show, lodando i rivoltosi e simpatizzando con loro".