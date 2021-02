Impeachment, al via il secondo, storico processo contro Donald Trump

Costituzionale, costituzionalità, essere conforme alla Costituzione: sono queste le parole che sentiremo più frequentemente durante il processo di impeachment per Donald Trump, al via nella giornata di oggi. Ed è proprio sul significato di questi termini che si basa la prima giornata di (seconda) messa in stato di accusa per l’ex Presidente. Queste parole, però, non verranno usate solo dall’accusa: anche la difesa conta di utilizzarle nei prossimi giorni, ma sotto un'altra forma

Prima il voto sulle regole da seguire nel processo, già concordate dai leader di maggioranza e minoranza, rispettivamente il democratico Chuck Schumer e il repubblicano Mitch McConnell. Voto che ha visto undici senatori repubblicani schierarsi contro l'adozione delle regole, compreso il texano Ted Cruz. Regole approvate con 89 sì e 11 no.

Poi le immagini dell’attacco al Congresso, lo scorso sei gennaio. Il discorso di Donald Trump dalla Casa Bianca, due ore dopo i fatti, in cui continua a parlare di elezioni fraudolente ma chiede ai suoi sostenitori di andare a casa. Un video di 13 minuti a cui seguono le parole dell’accusa, che ha il volto di Jamie B. Raskin: That’s a high crime and misdemeanor - If that’s not an impeachable offense, then there’s no such thing.” Ovvero: il caso di impeachment contro Donald Trump si basa su fatti concreti.

Parole forti, di condanna nei confronti dei fatti ma soprattutto dell'ex Presidente che non sarà mai in aula e non testimonierà al processo, come invece gli era stato chiesto dall'accusa.

Le reazioni di alcuni repubblicani al video dell'attacco al Capitol Hill

Quasi tutti gli sguardi dei senatori presenti in aula si sono fermati davanti alle immagini dell'assalto al Congresso. Quasi tutti.

Alcuni rappresentanti del Partito Repubblicano, infatti, hanno preferito non prestare molta attenzione a quei tredici minuti di immagini. Come per esempio Rand Paul che, non appena è iniziato il video, ha iniziato a scrivere su un blocchetto di carta. Dietro di lui Rick Scott: un iniziale sguardo veloce ad uno schermo sulla sua destra, poi si è concentrato su altro. Tom Cotton e Marco Rubio si sono, invece, dedicati alla lettura di alcuni documenti, ma non sulle immagini dei rioters.