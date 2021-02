Il governo canadese dichiara i Proud Boys gruppo terroristico

La decisione di inserire i Proud Boys alla lista dei gruppi terroristici è stata presa dall'esecutivo canadese a seguito dei fatti avvenuti lo scorso 6 gennaio, quando una folla di manifestanti pro-Trump ha fatto irruzione nel Congresso degli Stati Uniti, causando anche alcune vittime. L'organizzazione di estrema destra e neo-fascista è stata fondata da Gavin McInnes, co-fondatore di Vice Media ed ex commentatore, nel 2016. Il nome prende spunto dalla canzone "Proud of Your Boy" del musical Disney "Alladin"