Coronavirus, Oms: -17% nuovi casi nel mondo in una settimana

In Germania si valuta prolungamento del lockdown

approfondimento

Covid, le varianti più diffuse in Italia e nel mondo: ecco quali sono

Nonostante i numeri in calo, in Germania si starebbe pensando di prolungare il lockdown fino a marzo. ”È dura per genitori e bambini, questo mi è chiaro”, ha detto ieri Angela Merkel parlando ai colleghi del gruppo parlamentare dell'Unione, ma la comprensione delle difficoltà non fa cambiare idea: il lockdown per la cancelliera deve essere prolungato. Le scuole e gli asili saranno i primi a dover riaprire, ha ribadito, e a seguire ci saranno i parrucchieri. Ma la cancelliera non vuole accelerare i tempi: teme infatti di dover correggere "l'errore delle riaperture con nuove chiusure", ha chiarito. In questi giorni i medici di terapia intensiva e diversi virologi si sono espressi contro l'interruzione del lockdown. A tenere alta la tensione sulla pandemia, nonostante il calo dei numeri delle nuove infezioni, è la diffusione delle varianti del virus, quella britannica e quella sudafricana, che coprirebbero il 20% dei casi in Germania. Il Robert Koch Institut aveva segnalato ieri mattina 3.379 nuovi contagi in 24 ore, 431 vittime e un indice settimanale calato per la prima volta da oltre tre mesi sotto 75: ha segnato infatti 72,8 nuove infezioni in 7 giorni su 100 mila abitanti. È questo uno dei parametri decisivi per il governo tedesco, che punta a scendere di nuovo sotto la soglia dei 50, per poter tornare a rintracciare le catene di contagio.