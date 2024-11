Elezioni Indonesia, il voto per scegliere i governatori delle province

Mancano poche ore all’apertura delle urne in Indonesia: i circa 203 milioni di indonesiani aventi diritto di voto sono chiamati il 27 novembre ad eleggere simultaneamente i governatori delle 37 province che compongono il Paese e i capi delle 508 municipalità e reggenze (cioè il livello amministrativo sotto le province a cui sono stati devoluti molti poteri). In totale sono 1553 i candidati che si contenderanno le posizioni, tra cui 19 governatori che vanno alla caccia della rielezione. Il voto locale in Indonesia è significativo sia perché sovente le cariche provinciali sono divenute trampolini di lancio per i vertici delle istituzioni nazionali, sia perché potrebbero rappresentare una prima valutazione del programma del nuovo presidente Prabowo Subianto e dei nuovi volti della politica nazionale.

Lo scenario politico in Indonesia

Le elezioni del 27 novembre sono il secondo importante appuntamento elettorale del 2024 per il Paese: a febbraio infatti si sono tenute le elezioni presidenziali e parlamentari, che hanno certificato la vittoria dell’ex generale Prabowo Subianto. Il nuovo presidente - entrato in carica il 20 ottobre - ha formato un governo composto, secondo quanto riportato da Reuters, da oltre 100 tra ministri e vice. In base a quanto riferito da Al Jazeera, Subianto nel suo discorso d’insediamento ha promesso di combattere la corruzione nel Paese e di rendere l’Indonesia maggiormente autosufficiente. Tra le sfide che il nuovo presidente si troverà ad affrontare c’è anche quella della costruzione della nuova capitale, Nusantara: il ministro delle Foreste Raja Juli Antoni ha fatto sapere che Subianto “spera che la prossima inaugurazione del mandato presidenziale nel 2029 possa tenersi a Nusantara”. L’obiettivo del governo, riporta Reuters, sarebbe quello di completare gli edifici del Parlamento e del governo nei prossimi quattro anni.

Il caso di Anies Baswedan

La campagna elettorale delle elezioni locali è stata colpita anche da una falsa informazione circolata online su Anies Baswedan, ex governatore della provincia di Jakarta e candidato perdente alle elezioni presidenziali di febbraio. Secondo quanto riportato da AFP, Baswedan era considerato favorito per riottenere l’incarico ma la sua candidatura è sfumata dopo che il partito PDIP ha deciso di sostenere un altro esponente politico. E dopo il ritiro dalla corsa, Baswedan si è trovato costretto a smentire la falsa informazione circolata online secondo cui l’ex governatore avrebbe deciso la fondazione di un nuovo partito per correre comunque alle elezioni: si trattava in realtà di un vecchio video, manipolato per veicolare la falsa informazione, circolato su Facebook e TikTok e che ha ottenuto oltre un milione di visualizzazioni.