Myanmar, donna fa aerobica: alle sue spalle il colpo di stato. VIDEO

Un'insegnante di aerobica che pubblica un video dei propri esercizi sul proprio profilo Facebook. Tutto normale fin qui, se non fosse che sullo sfondo c'è uno scenario a dir poco inconsueto: il passaggio del convoglio dell'esercito che si reca nei palazzi del potere di Myanmar per realizzare il colpo di Stato che ha destituito Aung San Suu Kyi , finita agli arresti. Il video è diventato presto virale sui social di tutto il mondo.

Il filmato

Nel video, l'inquadratura è fissa sul viale principale di Naypyitaw, capitale di Myanmar. Durante gli esercizi dell'istruttrice, Khing Hnin Wai, improvvisamente appaiono uomini e veicoli dell'esercito che corrono per le strade della capitale, diretti ad arrestare Aung San Suu Kyi per prendere il potere. La donna non si è accorta di quello che succedeva alle sue spalle. Il video poi è stato ricondiviso su Facebook da un funzionario del Ministero dell'Istruzione birmano.