Meme Sanders diventa bambola all’uncinetto, venduta per 20mila dollari

Un'artista statunitense, Tobey King, dopo aver postato la sua creazione su Instagram e aver raccolto migliaia di reazioni positive, ha messo su eBay il pupazzo ed è riuscita a raccogliere fondi per un'associazione che distribuisce pasti agli indigenti in America. Anche il senatore protagonista dell'immagine diventata virale ha utilizzato la foto per scopi benefici

Da meme virale in tutto il mondo l'immagine di Bernie Sanders seduto e con i guanti all' insediamento di Joe Biden è diventata una bambola all'uncinetto. L'opera è di Tobey King, un'artista americana, che ha venduto la sua creazione per 20mila dollari al termine di un'asta benefica.

La stessa Tobey King sul suo account Instagram ha annunciato il buon esito della sua iniziativa. "L'asta è finita! Questo ragazzo - ha scritto l'artista, riferendosi alla bambola di Sanders - ha raccolto 20.300 dollari per Meals on Wheels America". I fondi andranno dunque all'associazione che offre pasti a persone indigenti negli Usa.

Anche Sanders ha utilizzato il meme per beneficenza

Tobey King, 46 anni, inizialmente ha pubblicato le foto della bambola sul suo account Instagram, raccogliendo migliaia di "mi piace" e commenti. Sabato, ha pubblicato la sua creazione su eBay e l'ha messa all'asta. Lo stesso Sanders ha utilizzato il meme per raccogliere fondi per "Meals on Wheels America", vendendo felpe con la sua immagine. Il senatore americano ha detto di aver raccolto 1,8 milioni di dollari per l'organizzazione.