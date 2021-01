Casa Bianca, come è cambiato lo Studio Ovale del presidente Joe Biden

1/16 ©Getty

Al posto del presidente populista Andrew Jackson il busto di un grande uomo di scienza, Benjamin Franklin. E poi i ritratti di Thomas Jefferson e Alexander Hamilton, due padri della patria con idee spesso divergenti ma convinti sostenitori della necessità di lavorare insieme, in maniera bipartisan, per far avanzare la democrazia. Anche dai nuovi arredi dello Studio Ovale, completamente rinnovati in poche ore durante le celebrazioni dell'Inauguration Day, emerge la drastica svolta che Joe Biden vuole imprimere al Paese rispetto alla Casa Bianca di Donald Trump

