Covid, in Israele boom di nuovi contagi: oltre 10mila casi in 24 ore

Torna a preoccupare la curva dei contagi in Israele che, nonostante il lockdown in corso, ha registrato un nuovo record di positivi dall'inizio della pandemia nel Paese: più di 10mila nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. Più nello specifico, i dati del ministero della Sanità parlano di 10.021 contagi a fronte di circa 100mila tamponi processati, con un tasso di positività del 10,2% ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL COVID - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI ).

Nel Paese aumentano i casi gravi

In aumento anche i casi gravi, che ora sono 1.114, ,emtre i decessi sono arrivati, da inizio malattia, a 4.049. Secondo i media - che citano statistiche dell'Università di Oxford - Israele è risalito nella classifica dei Paesi con il più alto numero di casi rispetto alla popolazione. Proprio per questo ieri Tel Aviv ha fatto sapere che intende imporre il tampone a tutti gli israeliani che rientrano dall'estero, anche in seguoto alla crescente preoccupazione in Israele per varianti della pandemia createsi in Gran Bretagna, Sudafrica e Brasile.