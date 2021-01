Covid, Germania pronta a prolungare il lockdown

Raggiunto l'accordo in Germania per un prolungamento del lockdown con scuole e asili chiusi, come stabilito nel corso del vertice tra Angela Merkel e i 16 ministri-presidenti dei Laender. Diversi media tedeschi, tra cui Bild, Welt e Tagespiegel fanno diverse ipotesi sulle date: fino al 31 gennaio o addirittura fino a metà febbraio. Sarebbe stata concordata, inoltre, una limitazione degli spostamenti entro 15 chilometri nelle zone rosse ad alta incidenza del virus, superiore ai 200 nuovi contagi in 7 giorni ogni 10.000 abitanti. (LIVEBLOG- SPECIALE RECOVERY FUND)