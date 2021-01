Russia, Navalny portato a Khimki dopo arresto. Tensioni Mosca-Europa

L’oppositore politico è stato fermato dalla polizia ieri, 17 gennaio, poco dopo essere atterrato all'aeroporto di Sheremetyevo. Successivamente è stato portato nella città di Khimki nel secondo dipartimento del ministero dell'Interno dove è iniziato il procedimento per direttissima per la convalida dell'arresto. Gli sarebbe stato impedito un incontro con il suo avvocato. Intanto diversi leader politici ne chiedono la liberazione Condividi:

Alexei Navalny, dopo l’arresto di ieri, 17 gennaio, avvenuto poco dopo l’atterraggio all'aeroporto di Sheremetyevo di Mosca, è stato portato al secondo dipartimento del ministero dell'Interno nella città di Khimki, vicino Mosca. Lo stesso attivista in un video diffuso su internet, sostiene che l'udienza del processo che deve convalidare il suo fermo sta avvenendo direttamente all'interno della stazione di polizia dove è stato portato. Intanto sono numerosi gli esponenti politici di diversi Paesi che si sono aggiunti a coloro che si erano già espressi ieri chiedendo l’immediato rilascio di Navalny ed esprimendo preoccupazione per la situazione. Mosca, tuttavia, reagisce: "L’Occidente vuole soltanto creare crisi". (LA FOTOSTORIA DI ALEXEI NAVALNY)

Navalny: "Non capisco quello che sta succedendo" approfondimento Alexei Navalny, chi è l'oppositore politico russo. FOTOSTORY "Non capisco quello che sta succedendo", ha detto Navalny nel video diffuso sul web. "Un minuto fa mi hanno portato fuori dalla mia cella, per incontrarmi con i miei avvocati, sono venuto qui e qui sta avendo luogo un processo del tribunale di Khimki. Perché sta avendo luogo all'interno di una stazione di polizia non lo capisco. Quello che succede qui è inaudito, la più alta forma di illegalità, non posso definirla in altro modo", denuncia. Poi aggiunge: "Ho visto che molte volte si sono fatti beffe del sistema giudiziario ma presumo che il nonno che se ne sta nel bunker (Vladimir Putin, ndr) ha così paura di tutto che hanno disintegrato il sistema processuale russo", ha detto commentando il processo per direttissima che, secondo lui, sta avvenendo all'interno della stazione di polizia dove è detenuto.

Portavoce Navalny: "Impedito incontro con l’avvocato" leggi anche Navalny: "Ho ingannato e fatto confessare mio sicario dell'Fsb" Secondo l’entourage di Navalny, il 44enne russo avrebbe trascorso la notte a Khimki e il suo avvocato non sarebbe stato fatto entrare dalla polizia. "Navalny si trova nel secondo dipartimento del ministero dell'Interno a Khimki. Indirizzo: Khimki, Prospekt Mira 23a. L'avvocato non è stato ammesso ma promettono di farlo passare stamattina", ha scritto su Telegram Leonid Volkov, uno dei più stretti alleati di Navalny, stando a Meduza. Kira Yarmush, portavoce di Navalny, ha poi confermato: "L'avvocato di Alexey, Olga Mikhailova, è stata davanti al dipartimento di polizia di Khimki per un'ora, ha presentato alla polizia il suo mandato e le sue credenziali. Nonostante questo, si sono rifiutati di farla entrare senza dare nessuna spiegazione". Yarmush ha poi aggiunto che "Mikhailova e Vadim Kobzev sono stati ammessi all'interno del dipartimento ma non hanno comunque potuto vedere Alexei".

Le reazioni dell’Europa leggi anche Navalny accusa Putin: "L'ordine di avvelenarmi è partito da lui" A parlare della vicenda è stata oggi la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che ha condannato l'arresto: "Le autorità russe devono rilasciarlo immediatamente e garantire la sua sicurezza - ha scritto Twitter -.La detenzione di oppositori politici è contraria agli impegni internazionali della Russia". La presidente dell'esecutivo comunitario ha poi auspicato "un'indagine approfondita e indipendente sull'attacco alla vita di Alexei Navalny", precisando che l'Ue monitorerà da vicino la situazione". Condanna anche da parte del ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, che ha espresso "profonda preoccupazione" per l'arresto di Alexei Navalny. Reazioni anche dall’Italia: dopo la condanna del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, arriva quella del presidente della Camera Roberto Fico: "È spaventoso che Alexey Navalny, vittima di un crimine atroce, sia stato arrestato dalle autorità russe. Inaccettabile l'arresto, i diritti fondamentali non sono negoziabili, il loro rispetto precede qualsiasi forma di cooperazione e va preteso dall'Italia e dall'Europa tutta: davanti a episodi come questo si misura il senso della nostra Unione".

La risposta di Mosca leggi anche Alexei Navalny, chi è l'oppositore politico russo. FOTOSTORY Davanti alle condanne dell’Europa, arriva immediata la risposta di Mosca secondo cui la reazione "entusiasta" dei Paesi occidentali al ritorno di Alexei Navalny in Russia è dovuta alla volontà di distogliere l'attenzione della "profonda crisi" in cui versa "il modello di sviluppo liberale". A sostenerlo è il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov nel corso della sua conferenza stampa d'inizio anno. Intanto l'ong Ovd-Info riferisce che 68 persone sono state fermate dalla polizia in occasione del ritorno in Russia di Navalny, 69 se si considera anche lo stesso oppositore. La maggior parte dei fermi è avvenuta a Mosca, dove la polizia ha arrestato 62 persone, tra cui alcuni dei più stretti collaboratori di Navalny e decine di sostenitori del dissidente che manifestavano davanti all'aeroporto moscovita di Vnukovo, dove Navalny era atteso prima che le autorità decidessero all'ultimo momento di far atterrare il suo aereo in un altro scalo, quello di Sheremetyevo.