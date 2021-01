Covid, superati i 2 milioni di morti nel mondo. Preoccupano varianti

A preoccupare sono in questo momento soprattutto le nuove varianti del virus che apparentemente lo rendono più facilmente trasmissibile, con il timore che ulteriori variazioni - ma è ancora soltanto una possibilità - finiscano per rendere meno efficaci i vaccini. In particolare la variante cosiddetta "brasiliana ” del Covid allarma gli scienziati britannici e di altri Paesi, perché considerata potenzialmente più contagiosa di qualsiasi altra mutazione individuata finora. L'Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto uno sforzo globale per espandere il sequenziamento e la condivisione dei dati sulle nuove varianti e una maggiore collaborazione scientifica per affrontare le incognite.

Brasile, oltre 1.000 morti in 24 ore. In Amazzonia manca ossigeno

Proprio in Brasile ieri si sono registrati 1.038 morti di Covid-19 e 66.047 nuovi contagi, secondo le autorità sanitarie locali. Il bilancio totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 208.133, quello dei contagi a 8.390.341. Nel Paese l'aumento dei casi di Covid-19 in Amazzonia ha mandato in tilt il già fragile sistema sanitario locale, con conseguenze drammatiche per i pazienti Covid e di altre patologie che richiedono la somministrazione di ossigeno. In alcuni casi i medici sono costretti in alcuni casi ad utilizzare la ventilazione manuale per i pazienti Covid rimasti senza ossigeno. Ed è corsa contro il tempo per salvare 61 neonati prematuri ricoverati in terapia intensiva in vari ospedali di Manaus, capitale dello Stato dell'Amazzonia. Il ministero della Salute ha annunciato di aver reperito ossigeno sufficiente per le prossime 48 per i piccoli che necessitano di ventilazione meccanica.