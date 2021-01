Wikileaks, negata l'estradizione negli Usa per Julian Assange

La giudice distrettuale londinese Vanessa Baraitser ha negato l'istanza americana di estradare il fondatore di WikiLeaks, accusato oltreoceano di spionaggio per aver diffuso documenti del Pentagono sui crimini di guerra in Afghanistan e Iraq. Negli Stati Uniti rischia il carcere a vita, mentre non si placano le denunce per la detenzione a cui è sottoposto a Londra Condividi:

Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, non potrà essere estradato negli Stati Uniti. Lo ha deciso la giudice distrettuale londinese Vanessa Baraitser che ha respinto l'istanza americana con un verdetto di primo grado, contro il quale con ogni probabilità arriverà il ricorso di Washington. La giudice Baraitser ha motivato la sua decisione citando le condizioni di salute mentale di Assange, ritenute mlto precarie da diversi medici e dai suoi legali. Il fondatore di WikiLeaks rischia oltreoceano una condanna a 175 anni di carcere: è accusato negli Usa di violazione dell'Espionage Act (contestato per la prima volta in un caso di pubblicazione di documenti riservati sui media) per aver contribuito a svelare dal 2010 documenti segreti del Pentagono relativi a crimini di guerra in Afghanistan e Iraq. Documenti forniti dall'ex militare Chelsea Manning, condannato negli Usa e poi graziato da Barack Obama (LA STORIA DI ASSANGE).

Assange è in condizioni di salute non buone

approfondimento Julian Assange, dall’asilo all'arresto: le tappe della vicenda Dopo l'arresto a Londra nell'aprile 2019 - dove si era rifugiato presso l'ambasciata dell'Ecuador - Assange è detenuto in stato di carcerazione cautelare, e in condizioni di salute precarie secondo i suoi difensori e alcuni medici, nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh, alle porte di Londra. La sua difesa ha denunciato fin da subito le imputazioni come infondate, come frutto di vendetta politica e sottolinea che una sua estradizione costituirebbe un pericoloso precedente per la libertà di stampa. Gli appelli per Assange

La compagna di Julian, l'avvocata sudafricana dei diritti umani Stella Morris, che gli ha dato due figli nei 7 anni da lui trascorsi da rifugiato nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, ha bollato nei giorni scorsi la possibile estradizione come "politicamente e legalmente disastrosa" per la reputazione del Regno Unito. Lo stesso ha detto Kristinn Hrafnsson, giornalista investigativo islandese e attuale direttore di WikiLeaks; e denunce contro la detenzione e il procedimento legale a cui è sottoposto Assange sono venute da Amnesty International, Reporters Sans Frontières, da una commissione Onu, nonché da figure pubbliche, politici, celebrità, sostenitori dell'ex primula rossa australiana.



La preoccupazione per lo stato di salute Le denunce per lo stato di salute di Assange e la sua detenzione non sono infatti mai venute a mancare: nel 2019, a novembre, 60 medici avevano scritto una lettera aperta al ministro dell'Interno britannico sulle condizioni di salute di Assange affermando di temere per la sua salute mentale e fisica all'interno del carcere. I suoi legali hanno più volte denunciato che il loro assistito non ha potuto visionare documenti e prove riguardanti il suo caso, per via delle poche visite concesse loro in carcere.