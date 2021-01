Usa 2020, 11 senatori repubblicani chiederanno ribaltamento del voto

Secondo la Cnn, solo una minoranza dei 52 senatori repubblicani intende sostenere le obiezioni del collega Josh Hawley alla certificazione del voto del collegio elettorale da parte del Congresso il 6 gennaio Condividi:

I senatori fedelissimi a Donald Trump cercheranno fino all'ultimo di far ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali, che hanno assegnato la vittoria al democratico Joe Biden (LO SPECIALE ELEZIONI USA). Secondo fonti della Cnn, infatti, 11 dei 52 deputati repubblicani si opporranno alla certificazione del voto presidenziale del collegio elettorale da parte del Congresso, prevista per il 6 gennaio. Una simile presa di posizione andrebbe contro le indicazioni del leader repubblicano al Senato, Mitch McConnell, ma raccoglierebbe l'appello del presidente uscente che ha chiesto al suo partito di contestare apertamente l'esito delle elezioni. Una mossa che comunque non ha i voti sufficienti per andare in porto.

In Texas respinta l'azione legale per cambiare l'esito del voto approfondimento Texas, respinta istanza per costringere Pence a ribaltare voto Il disperato tentativo dell'attuale presidente Usa di ribaltare il risultato delle presidenziali sembra sempre più lontano: un giudice federale del Texas ha infatti respinto l'azione legale del deputato repubblicano Louie Gohmert e di altri compagni di partito dell'Arizona per costringere Mike Pence a cambiare i voti del collegio elettorale quando il 6 gennaio presidierà la sessione del Congresso chiamata a ratificare l'esito delle elezioni. Secondo il giudice, i promotori dell'iniziativa non hanno titolo per l'azione legale. Lo stesso Pence si era opposto all'istanza. Per cambiare il voto di uno Stato occorre il consenso di entrambi i rami del parlamento, e la Camera è controllata dai democratici. L'ultima mossa di Trump sembra dunque destinata a fallire, come le altre sin qui messe in campo dopo l'elezione di Biden.