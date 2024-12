Caso Carroll, Corte appello conferma verdetto su Trump: 5 mln di danni

I fatti

La giuria nel caso civile ha ritenuto Trump responsabile per aver abusato sessualmente di Carroll in un camerino di un grande magazzino Bergdorf Goodman a Manhattan a metà degli Anni '90 e ha stabilito che, nel 2022, aveva rilasciato dichiarazioni diffamatorie nei suoi confronti. La giuria ha stabilito che Trump paghi a Carroll 5 milioni di dollari di risarcimento. Una giuria diversa, in un processo civile separato, ha ordinato a Trump di pagare a Carroll, ex editorialista della rivista Elle, 83 milioni di dollari. L'appello di Trump contro questa sentenza è ancora in sospeso.