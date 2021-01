Usa, farmacista arrestato per aver sabotato più di 500 dosi di vaccino

Ha provato a sabotare oltre 500 dosi di vaccino anti-Covid Moderna ( LO SPECIALE CORONAVIRUS - IL LIVEBLOG ) rimuovendole dalla cella frigorifera in cui erano conservate. Con questa accusa, un farmacista statunitense è stato prima licenziato dall'ospedale in cui lavorava e poi arrestato dalla polizia del Wisconsin.

Circa 60 dosi sono state somministrate prima che il personale del centro medico Aurora Health si rendesse conto che il farmaco era stato rovinato e si teme ora che non abbiano effetto, ma secondo quanto assicurato da Moderna non dovrebbero esserci conseguenze negative per la salute delle persone che hanno ricevuto l'inizione, che sono state prontamente avvisate e dovranno essere vaccinate nuovamente. Le altre dosi alterate sono state immediatamente scartate.

Scetticismo sugli effetti del vaccino

approfondimento

Covid-19, il vaccino in Italia e nel mondo: DATI E GRAFICI

La polizia di Grafton, nei sobborghi di Milwaukee, ha riferito in una nota che il farmacista "sapeva che i vaccini sabotati sarebbero stati inutili e che le persone che li avevano ricevuti avrebbero pensato di essere stati immunizzati quando in realtà non lo erano". Una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze negative in un contesto già di per sé di scetticismo diffuso riguardo alla sicurezza e all'efficacia dei vaccini contro il Covid-19. Diversi operatori sanitari selezionati per la prima fase di somministrazione, hanno infatti espresso perplessità nel ricevere il vaccino.