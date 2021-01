Usa 2020, respinta istanza per costringere Pence a ribaltare voto

Un giudice federale del Texas ha detto no all'azione legale del deputato repubblicano Louie Gohmert e di altri compagni di partito dell'Arizona per costringere il vice del presidente uscente a cambiare i voti del collegio elettorale, quando il 6 gennaio presidierà la sessione del Congresso chiamata a ratificare l'esito delle elezioni

Il disperato tentativo di Donald Trump di ribaltare il risultato delle presidenziali subisce una battuta d'arresto: un giudice federale del Texas ha infatti respinto l'azione legale del deputato repubblicano Louie Gohmert e di altri compagni di partito dell'Arizona per costringere Mike Pence, il vice di Trump, a cambiare i voti del collegio elettorale quando il 6 gennaio presidierà la sessione del Congresso chiamata a ratificare l'esito delle elezioni. Secondo il giudice, i promotori dell'iniziativa non hanno titolo per l'azione legale. Lo stesso Pence si era opposto all’istanza.

I senatori e i deputati pronti a contestare il voto

Secondo la Cnn, ci sono almeno un paio di senatori repubblicani e circa 140 deputati del Gran Old Party pronti a contestare il 6 gennaio l'esito del voto delle presidenziali in alcuni stati. Ma per cambiare il voto di uno Stato occorre il consenso di entrambe i rami del Parlamento, e la Camera è controllata dai democratici. L'ultima mossa di Trump sembra dunque destinata a fallire come le altre sin qui messe in campo dopo l'elezione di Biden.