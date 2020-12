Un anno di dolore e speranza: il 2020 nel video di Cee-Roo

Per ripercorrere un anno che non dimenticheremo SkyTg24 ha chiesto all’artista svizzero di rivivere il 2020 attraverso una sua opera. È un video che traccia la traiettoria di questi 12 mesi segnati dalla pandemia, ma anche da eventi mondiali come la Brexit e l’ascesa del movimento Black Lives Matter. Accompagnati da suoni, voci e canti registrati dal musicista, i frame ci fanno rivivere quello che è stato, per iniziare il 2021 con un nuovo sguardo

Suoni, sensazioni, immagini di un anno che non dimenticheremo. Il tutto condensato nei quasi 4 minuti di un filmato emozionante che mette insieme eventi drammatici come quelli legati alla pandemia di Covid-19 (LO SPECIALE), momenti decisivi come la Brexit e le elezioni americane (LO SPECIALE USA 2020), ma anche la speranza in un futuro più positivo. Il video è opera del musicista e dj svizzero Cee-Roo, specializzato nella creazione di video emozionali creati con le registrazioni voci, suoni e canti dei luoghi in cui si reca.