Covid, Piano Johnson-Macron per far ripartire i trasporti Uk-Francia

Sono in via di definizione gli ultimi dettagli dell'accordo frutto della trattativa tra i due leader. L'annuncio potrebbe arrivare già oggi e l'operatività a partire da domani

Trovato l’accordo per tra Gran Bretagna e Francia sulle misure per far ripartire i trasporti dopo il blocco scattato per contenere la variante inglese del Covid. Lo stop di 48 ore, entrato in vigore a mezzanotte di domenica, aveva provocato lunghe code di tir e camion merci tra le due sponde della Manica e il conseguente timore nel Regno Unito di una mancanza di forniture di cibo e merci durante il Natale nonostante le rassicurazioni del governo.