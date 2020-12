Coronavirus mondo: quasi 75 milioni di casi e oltre 1,6 mln di morti

Il bilancio della Johns Hopkins University. Il Paese più colpito in termini assoluti rimangono gli Stati Uniti, dove si va verso l’autorizzazione di emergenza del vaccino di Moderna. In India i casi dall’inizio della pandemia sono quasi 10 milioni. In Brasile registrati di nuovo oltre mille morti al giorno: non succedeva da settembre. Nuove misure in diversi Stati

Nel mondo i casi ufficiali di coronavirus registrati dall’inizio della pandemia sono 74.952.221, con 1.662.127 decessi. Lo rivelano i dati della Johns Hopkins University aggiornati al 18 dicembre. Il Paese più colpito, in termini assoluti, rimangono gli Stati Uniti (oltre 17 milioni di contagiati e 310mila morti). Poi ci sono l’India (secondo per numero di contagi e terzo per numero di morti) e il Brasile (secondo per numero di vittime e terzo per numero di casi). Ma sono diversi i Paesi in cui il virus continua a diffondersi e fare paura ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ).

Intanto, mentre anche il consigliere del presidente eletto Joe Biden e membro del Congresso Cedric Richmond è risultato positivo al Covid-19, novità arrivano dalla Fda sul tema vaccini. Il comitato consultivo di esperti della Food and Drug Administration, l'agenzia del farmaco americano, ha dato disco verde all'autorizzazione di emergenza del vaccino di Moderna, con un solo astenuto. La commissione indipendente di 20 esperti ha concluso che i benefici del vaccino superano i rischi, spianando la strada alla Fda per l'autorizzazione all'uso di emergenza per le persone dai 18 anni in su: questo via libera apre la strada all'invio di sei milioni di dosi già questo fine settimana. Ora tocca alla stessa Fda dare la sua approvazione, come ha già fatto con il vaccino della Pfizer: in quel caso Moderna sarà il secondo vaccino a essere approvato negli Usa. Il vaccino è efficace al 94% nell'ultima sperimentazione clinica, alla quale hanno partecipato 30mila volontari, senza subire gravi effetti collaterali.

Negli Stati Uniti i casi confermati di Covid-19 sono 17.206.647 e i decessi 310.699. Giovedì si sono registrati altri 3.249 morti e 247.544 nuovi contagi. È la quarta volta in 10 giorni che gli Usa hanno varcato la soglia delle 3mila morti giornaliere. Mentre negli ultimi 15 giorni il limite di 200mila casi giornalieri è stato superato 12 volte. Lo Stato di New York è il più colpito del Paese, con 36.052 morti. Seguono Texas (24.934), California (21.968), Florida (20.305) e New Jersey (18.080). Altri Stati con un elevato numero di vittime sono Illinois (15.985), Pennsylvania (13.329), Michigan (11.801), Massachusetts (11.558) e Georgia (10.294). In termini di contagi, la California ha 1.737.342 casi, seguita dal Texas con 1.542.131, la terza è la Florida con 1.168.483, l'Illinois è quarta con 879.428 e New York quinta con 815.469.

Situazione difficile anche in Brasile. Nel Paese sono stati registrati di nuovo oltre mille morti in un giorno: è una cifra che non veniva toccata dal 15 settembre. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 1.092, secondo il ministero della Salute. Il bilancio totale sale a 184.827 dall'inizio della pandemia. I nuovi contagi sono stati 69.826, per un totale di 7.110.434. Intanto, la Corte suprema brasiliana ha esteso ai governatori dei singoli Stati e ai sindaci la possibilità di imporre l'obbligatorietà della vaccinazione contro il Covid-19, pena sanzioni amministrative. Il presidente Jair Bolsonaro si è detto contrario all'obbligo di vaccinazione contro il Covid e ha già annunciato pubblicamente che non si vaccinerà. “Ho già preso il virus e quindi ho gli anticorpi, perché dovrei vaccinarmi?”, ha detto. Poi ha aggiunto: “Alla Pfizer sono stati chiari: non ci prendiamo la responsabilità per eventuali effetti collaterali. Se diventi un alligatore è un problema tuo, se diventi un superuomo è un problema tuo, se a una donna crescerà la barba sarà un problema suo. Loro non si prendono responsabilità. E quel che è peggio, manomettono il sistema immunitario delle persone", ha aggiunto. Bolsonaro, comunque, ha firmato un decreto che stanzia 20 miliardi di reais (circa 3,8 miliardi di dollari) per l'acquisto del vaccino anti-coronavirus.

La situazione vaccini in Cina

Si pensa al vaccino anche in Cina. Il Paese intende avviare una campagna di vaccinazione di massa per il Covid nella provincia nord-occidentale del Sichuan il prossimo febbraio, anche se al momento i sieri non hanno ancora ricevuto l'approvazione ufficiale. Sono almeno un milione i cinesi che sono già stati vaccinati dopo il via libera per "uso d'emergenza" ma si tratta di appartenenti a gruppi prioritari, come studenti internazionali e impiegati statali. La Cina ha cinque vaccini nelle fasi finali della sperimentazione, ma nessuno di questi è stato ancora approvato ufficialmente. Un funzionario provinciale ha riferito ai media che la campagna di vaccinazione in Sichuan verrà avviata dopo le festività per il capodanno cinese: si punta a coprire i gruppi a rischio entro il 5 febbraio, per poi estendere al resto della popolazione.

In Nuova Zelanda vaccino gratis

Intanto, la Nuova Zelanda ha fatto sapere che comincerà a offrire il vaccino anti Covid-19 gratis, per metà del prossimo anno, all'intera popolazione di 5 milioni e a nazioni insulari del Pacifico, incluse le Isole Cook, Samoa, Tonga e Tuvalu. Lo ha annunciato la prima ministra Jacinda Ardern, precisando che la distribuzione conterà su due nuovi accordi firmati con le compagnie farmaceutiche AstraZeneca e Novavax. Gli accordi assicurano accesso a 7,6 milioni di dosi da AstraZeneca, sufficienti per 3,8 milioni di persone, e a 10,72 milioni di dosi da Novavax, sufficienti per 5,36 milioni di persone. Entrambi i vaccini richiedono due dosi. Le date di consegna però non sono garantite, data la forte domanda globale di vaccinazioni. Intanto il ministero della Salute ha acquistato nove grandi congelatori a meno 80 gradi, che potranno mantenere più di 1,5 milioni di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech. Ardern ha detto che il suo governo opera "molto da vicino con quello australiano nel contribuire alla vaccinazione nei Paesi del Pacifico meridionale". "Il nostro approccio prevede la possibilità che alcuni vaccini siano più adatti a certi gruppi di popolazioni o per il dispiegamento in differenti aree", ha aggiunto. La Nuova Zelanda, composta di due grandi isole, è tra i pochi Paesi riusciti a contenere il Covid-19 entro i suoi confini. Vi sono stati finora 25 decessi e 174 casi confermati di contagio.