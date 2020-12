Covid, proposta San Marino: “Chi non vuole vaccino paghi le cure”

È la proposta del segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta, su cui il governo sammarinese sta ragionando e prenderà in breve tempo una decisione. A differenza di quanto succede in Italia nella piccola Repubblica non sono previste limitazioni durante le imminenti festività

Nella Repubblica di San Marino i cittadini che sceglieranno di non fare il vaccino per il Covid-19, quando questo sarà disponibile, dovranno pagarsi le cure di tasca propria qualora dovessero ammalarsi per il Coronavirus. È questa la proposta del segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta, su cui il governo sammarinese sta ragionando e prenderà a breve una decisione (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE COVID).

Vaccino gratuito e disponibile per popolazione approfondimento Covid-19, Sileri: “Se il 40% non si vaccina sarà necessario l’obbligo” "Gli esperti della commissione vaccini dell'Istituto di sicurezza sociale, si sono detti d'accordo - ha precisato Ciavatta - Il vaccino a San Marino sarà gratuito e disponibile per la popolazione e qualora si decida di non sottoporsi per scelta e non perché si fa parte di categorie escluse, come ad esempio gli allergici o per altri motivi sanitari, allora si dovranno pagare le cure per un eventuale contagio".

La sanità di San Marino approfondimento Arcuri: Vaccinazione inizierà a metà gennaio. Un fiore per la campagna La sanità sammarinese per i cittadini del Titano è totalmente gratuita. Nella Repubblica una soluzione per i 'no vax' la si era già trovata qualche anno fa sulle vaccinazioni dei bambini. L'ordinamento sammarinese (legge 23 maggio 1995 n. 69- Art.7 al titolo Obiezioni) stabilisce infatti che i genitori dei bimbi non vaccinati debbano accendere un'assicurazione per danni contro terzi. "I vaccini a San Marino arriveranno dall'Italia - continua Ciavatta - sarà il ministero della Salute italiano che stornerà per noi una quota parte e quindi anche i tempi di vaccinazione della popolazione sammarinese seguiranno quelli italiani".