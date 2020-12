Cybercrime, ecco come gli hacker sfruttano la pandemia

Follow the money, segui i soldi. Il principio vale più che mai durante la pandemia. Così, l’ultimo obiettivo dei criminali informatici sembra essere il vaccino contro il coronavirus. Nei giorni scorsi l’agenzia europea del farmaco ha denunciato di essere stata vittima di un attacco senza fornire ulteriori dettagli. Nelle stesse ore sul dark web - quella parte di Internet invisibile ai motori di ricerca - sono comparsi annunci come questi (immagini annunci): fiale in vendita per cifre che vanno da 400 a oltre 1000 euro da pagare in bitcoin. Attenzione, si tratta quasi certamente di truffe: difficile pensare, nel caso del presunto vaccino Pfizer, che arrivi a casa un pacco in grado di conservare il vaccino a meno 80 gradi.