Google Pixel 11, anticipazioni e data di uscita del nuovo smartphone

ILa nuova serie di dispositivi Pixel 11 arriverà ad agosto. Intanto, grazie alle indiscrezioni pubblicate da Mystic Leaks iniziamo a conoscere i dettagli su chip, display e sul nuovo Pixel Glow, un sistema di LED luminosi sul retro del telefonino ascolta articolo

Arrivano nuove indiscrezioni da Mystic Leaks (riprese da Hdblog) sulla serie di smartphone Google Pixel 11, il cui lancio è previsto il prossimo agosto, che ci permettono di conoscere alcune novità sui dispositivi. I quattro modelli Pixel, dal design simile alle ultime serie, avranno il processore Tensor G6, quindi un CPU potente e veloce per i calcoli, ma una GPU datata. Una novità sarà il Pixel Glow, un sistema di LED luminosi sul retro del telefono che può funzionare sia come allarme per le notifiche, che come avviso per quando l'AI Gemini è in ascolto. Secondo le ultime rivelazioni, però, i nuovi device non integreranno ancora un riconoscimento facciale equiparabile al Face ID di Apple.

Le novità La nuova gamma di smartphone sarà incentrata sul chip Tensor G6 che, stando alle informazioni rivelate dall'ultimo leak, avrà un CPU di livello, ma una GPU che non sarebbe ancora all'altezza, secondo gli esperti del settore. L'Unità di Elaborazione Grafica userà, infatti, un'architettura che risale al 2021, definendo quello che sembra un passo indietro per l'azienda americana. Ma nonostante la scelta di una serie vecchia di cinque anni sembri una mossa azzardata, non si esclude che Google possa aver lavorato a degli upgrade. I miglioramenti non mancano, invece, in riferimento all'elaborazione delle immagini, grazie all'integrazione di una nuova TPU e un ISP proprietario aggiornato, due elementi essenziali per supportare le novità in tema di fotografia. Potrebbe interessarti Google Pixel 10a, la recensione video di Sky TG24

Le fotocamere I modelli Pixel 11 base e il pieghevole Pixel 11 Pro Fold introdurranno un sensore principale da 50 MP, a fronte di quello da 48 MP utilizzato dai modelli attuali. La nuova serie di dispositivi prevede, infatti, una rivisitazione significativa dell'elaborazione delle foto. Anche per i modelli Pro e Pro XL che dovrebbero integrare sensori completamente nuovi sia per la fotocamera principale che per il teleobiettivo. Sul comparto fotografico, Google ha sempre offerto un'esperienza di qualità, ma più grazie al lavoro software che all'hardware. Per questo, un miglioramento anche di questo aspetto rappresenterebbe una svolta importante. Secondo il leak, però, i nuovi dispositivi non conterranno il cosiddetto "Project Toscana", l'equivalente del Face ID di Apple, perchè la tecnologia non sarebbe ancora pronta per sbarcare sul mercato. Leggi anche Pixel 10a, da Google il nuovo “campione” della fascia media