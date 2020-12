Auto su manifestanti Black Lives Matter a Ny, arrestata la guidatrice

È una donna la guidatrice dell’auto che ieri, a New York, ha investito alcuni manifestanti che a Manhattan partecipavano a una protesta organizzata dal movimento Black Lives Matter. La 52enne è stata arrestata e interrogata insieme alla figlia 29enne che era con lei in macchina. Sono almeno sei le persone rimaste ferite, nessuno in modo grave. Si indaga ancora sulle motivazioni di quanto accaduto: al momento non sono chiare, le autorità temono che si tratti di un'azione premeditata a sfondo razziale, simile ad altri episodi avvenuti nei mesi scorsi.