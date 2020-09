2/25 ©Getty

Giannis Antetokounmpo compirà 26 a dicembre, ma è già stato MVP NBA per due stagioni consecutive (2018-2019 e 2019-2020). Di lui, Kareem Abdul-Jabbar ha scritto: “Guardarlo giocare significa vedere non solo la realtà, ma anche il possibile”. Oltre agli innegabili meriti sportivi, la rivista statunitense ha anche sottolineato il suo impegno per i diritti degli afroamericani. Insieme ai compagni dei Milwaukee Bucks si è infatti rifiutato di scendere in campo in occasione della gara 5 dei Play Off per protestare contro la violenza e le discriminazioni della polizia