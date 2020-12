Ex direttore spaziale israeliano: alieni esistono, siamo in contatto

"Gli oggetti volanti non identificati hanno chiesto di non rendere pubblico che sono qui, l'umanità non è ancora pronta", ha detto al quotidiano israeliano Yediot Aharonot Haim Eshed, ex capo della direzione spaziale del ministero della Difesa israeliano

L'ex capo della sicurezza spaziale israeliano sostiene che gli alieni esistono e sono in contatto da anni con Stati Uniti e Israele. Esisterebbe quindi una "federazione galattica" che comunica con i terrestri. "Gli oggetti volanti non identificati hanno chiesto di non rendere pubblico che sono qui, l'umanità non è ancora pronta", ha detto al quotidiano israeliano Yediot Aharonot Haim Eshed. Pubblicata qualche giorno fa in ebraico, l'intervista è poi rimbalzata anche all’estero dopo la traduzione di alcuni stralci in inglese da parte del Jerusalem Post. Professore rispettato e generale in pensione, Eshed ha dichiarato che, come noi, anche gli alieni sono curiosi dell'umanità e stanno cercando di capire l'universo".

La “federazione galattica” approfondimento Scoperti due relitti galattici solitari che si muovono per l’universo Eshed ha aggiunto che sono stati firmati accordi di cooperazione tra le specie, inclusa una "base sotterranea nelle profondità di Marte" dove sono presenti astronauti americani e rappresentanti alieni. Secondo l’ex capo della direzione spaziale del ministero della Difesa israeliano ci sarebbe “un accordo tra il governo degli Stati Uniti e gli alieni” e il presidente Donald Trump ne sarebbe a conoscenza. Anzi sarebbe stato sul punto di rivelare le informazioni in suo possesso, ma avrebbe ricevuto la richiesta di non farlo per prevenire una probabile isteria di massa. La federazione galattica starebbe aspettando che” l'umanità si sviluppi e raggiunga uno stadio in cui possa capire, in generale, cosa sono lo spazio e le astronavi".