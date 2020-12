William e Kate in tour natalizio sul treno reale per la lotta al Covid

Sono partiti ieri sera dalla stazione di Londra Euston per un viaggio natalizio che li porterà a percorrere l’isola da nord a sud. Prima tappa per William e Kate a bordo del treno reale è stata Edimburgo, in Scozia, dove stamattina sono stati accolti alla stazione di Waverley dal suono di una cornamusa. Lo scopo del tour dei duchi di Cambridge ha immediatamente suscitato l’approvazione della Regina: portare fisicamente il sostegno della famiglia reale ai sudditi e in particolare a tutti i lavoratori impegnati in questi mesi nella lotta al Covid. In queste festività inevitabilmente segnate della pandemia, William e Kate percorreranno circa duemila chilometri in tre giorni di viaggio con nove fermate in Inghilterra, Galles e Scozia,

mentre Queen Elizabeth, 94 anni, rimarrà nel castello di Windsor dove è in isolamento precauzionale assieme al principe consorte Filippo.