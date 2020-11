Covid UK, quarantena ridotta a cinque giorni per chi arriva da Italia

In vista del periodo natalizio ci saranno restrizioni meno dure per chi arriverà o rientrerà in Uk. Ad annunciarlo il governo di Boris Johnson che ha deciso per uno 'sconto' sull'obbligo di quarantena precauzionale dagli attuali 14 giorni. Obbligatorio però sottoporsi all'arrivo a tampone che deve risultare negativo

Ci saranno restrizioni Covid meno pesanti per chi arriva nel Regno Unito: in vista del Natale, dal 15 dicembre, ci sarà uno 'sconto' sull'obbligo di quarantena precauzionale dagli attuali 14 giorni ad appena 5 giorni. Condizione necessaria, però, è quella di sottoporsi all'arrivo a tampone e che il test al coronavirus ovviamente risulti negativo. Ad annunciare questa novità è stato il governo britannico di Boris Johnson, formalizzando la decisione attraverso il ministro dei Trasporti, Grant Shapps. (COVID: AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

Per chi vale il provvedimento leggi anche Covid, così in Europa le probabili misure per le feste La quarantena, imposta nel Regno Unito in estate nei confronti di numerosi Paesi e poi revocata per quasi tutti, è tornata in vigore su larga scala da ottobre, arrivando a coinvolgere di nuovo decine di Stati inclusa l'Italia e pressoché la totalità delle nazioni europee al centro della seconda ondata di contagi della pandemia. L'alleggerimento riguarderà dunque anche chi vuole o deve spostarsi verso l'isola dall'Italia. Shapps ha tuttavia precisato che il tampone per i viaggiatori sarà a pagamento e prevederà un ticket. Il ministro dei Trasporti britannico ha inoltre avvertito connazionali e stranieri che i viaggi natalizi andranno programmati con cura anche all'interno nel Regno Unito, poiché vi saranno regole di cautela destinate a rimanere in vigore o a essere introdotte ulteriormente, incluse indicazioni precise riguardanti i limiti sull'uso e la capienza dei treni.