Natale 2020, anche la Royal Family lo passerà a distanza: ecco come

Le festività natalizie saranno molto diverse quest'anno per i Reali d'Inghilterra. In attesa delle linee guida governative aggiornate, la regina Elisabetta è certa di una cosa: le tradizioni e gli intrattenimenti saranno ridimensionati. Colpa del Covid-19 ( LIVEBLOG - I NUMERI DELLA PANDEMIA ) certo, ma di mezzo c'è anche un oceano. Secondo le indiscrezioni di People William e Kate stanno aspettando di sentire proprio come tutti gli altri sudditi inglesi se e dove potanno viaggiare e fanno sapere allo stesso giornale che "Ai bambini manca la loro bisnonna, ma per loro sono le stesse regole di tutti". Meghan, Harry e il loro figlio di 1 anno Archie, invece, celebreranno il loro primo Natale nella casa di famiglia negli Stati Uniti, nel loro nuovo quartiere di Montecito, in California, con la madre di Meghan, Doria Ragland.

Auguri a distanza?

approfondimento

Meghan Markle: "Ho perso il secondo figlio per un aborto spontaneo"

La famiglia reale britannica potrebbe doversi accontentare degli auguri di Natale a distanza. Come riporta People, Kate Middleton, il principe William, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, probabilmente risiederanno lungo la strada dalla casa principale di Sandringham nella loro villa di Anmer Hall, nel Norfolk. La regina e il principe Filippo, invece, rimarranno al castello di Windsor o si dirigeranno alla tenuta di Sandringham. E Harry rimarrebbe con la sua famiglia in California, dunque. Di recente Meghan ha deciso di parlare apertamente della recente interruzione di gravidanza: il 25 novembre scorso Meghan ha rivelato di aver subito un aborto spontaneo a luglio. "C'è molta tristezza intorno alla famiglia", dice una fonte del palazzo in via confidenziale al giornale inglese.

La pandemia in Uk

All'inizio di questa settimana, il governo britannico ha annunciato che fino a tre famiglie possono incontrarsi in casa dal 23 al 27 dicembre, come riportano alcuni media britannici come la BBC, il che significa che il resto della famiglia potrebbe potenzialmente incontrare la regina. Ma dipende da dove Elisabetta e il consorte Philip decidono di trascorrere le vacanze: se optano per Sandringham, saranno a sole due miglia da Anmer Hall, ma incontrarsi potrebbe essere più complicato se continuano a isolarsi a Windsor. Tuttavia, un ex membro dello staff reale ha detto sempre a People, che la regina potrebbe apprezzare una celebrazione ridotta dopo un anno difficile per la famiglia reale. "Potrebbe desiderare un periodo di riposo, non si sa mai", ha detto "potrebbe essere più felice per una famiglia più tranquilla quest'anno."