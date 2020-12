Coronavirus, Rudy Giuliani è positivo: ricoverato a Washington

Rudolph Giuliani, l'avvocato personale di Donald Trump ed ex sindaco di New York, è risultato positivo al coronavirus ed è ricoverato a Washington al Georgetown University Medical Center (COVID: AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE). Poche ore prima del ricovero Giuliani aveva rilasciato un'intervista a Fox News, ed era apparso di buon umore mentre rilanciava le accuse di brogli elettorali (LO SPECIALE USA 2020). Nonostante sia ad alto rischio di complicazioni per la sua età (76 anni), il vizio del fumo e un tumore alla prostata per il quale è stato a lungo in cura, il legale ha viaggiato frequentemente nelle ultime settimane per promuovere l'offensiva legale di Donald Trump contro il risultato delle elezioni, apparendo spesso senza mascherina.