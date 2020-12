Romania, è apparso un monolite simile a quello scomparso dallo Utah

L'obelisco, alto circa quattro metri e interamente in metallo, vuoto all'interno, è apparso il 26 novembre scorso nella città di Piatra Neamt, sulla collina di Batca Doamnei, a pochi metri da una fortezza considerata un monumento storico

Il mistero del monolite continua. Qualche giorno fa in Romania ha fatto la sua comparsa un’altra installazione, molto simile a quella da poco scomparsa dal deserto dello Utah negli Stati Uniti . L'obelisco, alto circa quattro metri e interamente in metallo, vuoto all'interno, è apparso il 26 novembre scorso nella città di Piatra Neamt, sulla collina di Batca Doamnei, a pochi metri da una fortezza considerata un monumento storico.

Le indagini delle autorità romene

La sua posizione è “strategica”, si trova infatti di fronte al Monte Ceahlau, uno dei promontori più famosi della Romania, considerata una delle meraviglie naturali della nazione. Nelle immagini diffuse dal sito Ziar Piatra Neamt (e pubblicate sui social e su Storyful) si nota che sulla sua superficie ci sono dei bassorilievi, cosa di cui era sprovvisto quello avvistato e poi sparito nel canyon americano. Le autorità romene stanno indagando per far luce sulla vicenda e individuare l'identità dei responsabili. Ancora non è chiaro cosa ci sia dietro queste improvvise apparizioni, ma se l’obiettivo era suscitare interesse nella gente, di sicuro è stato raggiunto. Si attendono con ansia nuovi episodi della storia.