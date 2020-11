Trovato uno strano monolite in un'area remota dello Utah

La misteriosa struttura in metallo è stata rinvenuta tra le rocce rosse nel deserto dello stato americano. La colonna, saldamente ancorata al terreno, è alta oltre tre metri e potrebbe essere il frutto di un'opera d'arte "new wave"

Un misterioso monolite di metallo alto oltre tre metri è stato ritrovato nel deserto dello Utah, negli Stati Uniti. A individuare la colonna è stato il pilota di un elicottero in perlustrazione per conto della Division of Wildlife Resources e incaricato di censire le pecore delle Montagne Rocciose, note anche come Bighorn, nella regione. La struttura in metallo, trovata saldamente ancorata al terreno, potrebbe essere il frutto di un'opera d'arte "new wave".