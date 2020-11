E’ scomparso il monolite dello Utah, il mistero continua

Il giallo s’infittisce. Quel monolite argentato ritrovato nello Utah, negli Stati Uniti, che tanto stupore aveva suscitato ora è scomparso. La struttura di metallo lucido, alta circa tre metri, era stata avvistata per la prima volta il 18 novembre in una zona remota e selvaggia del deserto durante una perlustrazione di un elicottero che sorvolava il deserto per seguire un gregge di bighorn sheep (pecore dalle grandi corna tipiche della regione). La sua posizione era rimasta segreta, per quanto questo fosse possibile, per evitare un pellegrinaggio di curiosi lungo quei sentieri e quei canyon a tratti pericolosi, semmai qualcuno fosse riuscito a scovarlo. Adesso è svanito nel nulla e a comunicarlo è stata la sezione locale del dipartimento dell'Interno. In base alle proprie informazioni, i funzionari locali hanno ricostruito che il monolite è stato rubato la sera del 27 novembre e che spetterà allo sceriffo locale condurre le eventuali indagini.