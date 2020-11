Turchia: maxi-processo per tentato golpe, 337 condannati all'ergastolo

Condanne pesantissime in uno dei principali maxi-processi per il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016: 198 imputati hanno totalizzato complessivamente pene per 3.901 anni di carcere

Salgono a 337 le persone condannate all'ergastolo da un tribunale di Ankara al termine di uno dei principali maxi-processi per il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016 in Turchia. Il procedimento è relativo alle azioni organizzate dai golpisiti nella base aerea di Akinci, che utilizzarono come quartier generale. Tra i condannati ci sono decine di ex alti ufficiali e piloti di jet delle forze armate, accusati tra l'altro di aver bombardato il Parlamento e altre istituzioni simbolo. Altri 60 imputati sono stati condannati a pene minori e 75 assolti.

14 imputati condannati a 79 ergastoli a testa approfondimento La notte che sconvolse la Turchia: 4 anni fa il colpo di Stato fallito Ben 14 imputati sono stati condannati a 79 ergastoli a testa, con l'accusa di aver dato l'ordine agli F16 di colpire obiettivi civili della capitale, di averne coordinato le azioni, fornito istruzioni, il tutto dopo aver preso il controllo della base di Akinci.

Condannato a 16 ergastoli l'ufficiale che uccise 15 civili, dopo aver sganciato 2 bombe nei pressi del palazzo presidenziale. L'ufficiale che tentò di uccidere il comandante delle forze speciali prendendone il posto ha invece avuto 9 ergastoli mentre l'ufficiale dell'aeronautica che bombardò la stazione di polizia di Ankara è stato condannato a 3 ergastoli. Per altri sei giudicati in contumacia è stata chiesta e ottenuta la separazione dei processi. Come ha riferito Hurriyet, 198 imputati hanno totalizzato complessivamente pene per 3.901 anni di carcere.