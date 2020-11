Turchia, si dimette ministro delle Finanze Albayrak genero di Erdogan

La nomina di Albayrak

approfondimento

Albayrak è diventato ministro delle Finanze nel 2018, ma era già stato alla guida del dicastero dell'energia dal 2015. Dopo la laurea, ha conseguito un master in economia finanziaria a New York e dottorato in Turchia. Ha lavorato, successivamente, nel consiglio di amministrazione di alcune importanti società turche, prima di avviare la carriera politica che lo ha portato a diventare non solo ministro dell'Energia ma anche, nello stesso anno, ad essere eletto in Parlamento.

I motivi alla base delle dimissioni

Il genero di Erdogan avrebbe pagato soprattutto il crollo della lira turca, della quale avrebbe dovuto garantire una ripresa. Al contrario, nell'ultimo anno ha perso il 30% del valore. Appena nominato, aveva dichiarato: "Lavoreremo giorno e notte per migliorare la situazione finanziaria della Turchia". Dal 2004 Albayrak è sposato con Esra, la primogenita di Erdogan dalla quale ha avuto tre figli.