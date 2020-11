Netanyahu, incontro segreto con Bin Salman in Arabia Saudita

Visita segreta e senza precedenti del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in Arabia Saudita. Secondo quanto riferito dai media israeliani, Netanyahu ha incontrato il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, alla presenza del segretario di Stato americano, Mike Pompeo. La casa regnante saudita ha immediatamente negato la visita lampo, il leader israeliano non ha confermato né smentito, ma il suo ministro dell'Istruzione, Yoav Gallant, ha parlato di "risultato straordinario" in un'intervista alla Radio militare. Intanto, dalla Striscia di Gaza, Hamas ha già protestato per un colloquio che viene visto come un "insulto" e "un oltraggio verso i diritti dei palestinesi".