Hong Kong, il dissidente Joshua Wong si dice colpevole e va in carcere

Prima di entrare in udienza l'attivista pro-democrazia ha criticato il sistema giudiziario di Hong Kong e difeso il ruolo degli attivisti dichiarando: "Quello che stiamo facendo ora è spiegare il valore della libertà al mondo"

Il dissidente per la democrazia a Hong Kong, Joshua Wong, si è dichiarato oggi colpevole di avere organizzato e partecipato a un'assemblea illegale per l'assedio alla sede centrale della polizia durante le proteste pro-democrazia dello scorso anno. Wong è comparso oggi nell'aula del tribunale di West Kowloon insieme ad altri due attivisti, Ivan Lam Long-yin e Agnes Chow-ting. Sottoposti a custodia cautelare, rischiano ora fino a un massimo di cinque anni di carcere. Il verdetto è atteso per il 2 dicembre prossimo. I tre sono ex membri del movimento pro-democrazia Demosisto discioltosi poche ore prima dell'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong imposta da Pechino.

La dichiarazione di colpevolezza approfondimento Hong Kong, la Cina approva la legge sulla sicurezza nazionale La decisione dei tre di dichiararsi colpevoli era stata concordata con gli avvocati e comunicata alla vigilia della comparizione in aula su Twitter. "Rispetto a duemila cittadini di Hong Kong che sono sotto processo e ai dodici detenuti in Cina, le accuse che affronto sono minime", aveva scritto ieri Wong e a ridosso dell’udienza aveva dichiarato ai giornalisti di aspettarsi di essere incarcerato aggiungendo: "Continueremo a lottare per la libertà e ora non è il momento per noi di inchinarci a Pechino e arrenderci". L'attivista pro-democrazia ha poi criticato il sistema giudiziario di Hong Kong e difeso il ruolo degli attivisti: "Quello che stiamo facendo ora è spiegare il valore della libertà al mondo".