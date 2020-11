Myanmar, il partito di Aung San Suu Kyi ha vinto le elezioni

Nonostante le polemiche all'estero, la Lega nazionale per la democrazia (Nld) di Aung San Suu Kyi tiene ancora in Myanmar, dove ha conquistato la maggioranza dei seggi in parlamento nelle elezioni di domenica 8 novembre. Lo ha confermato la Commissione elettorale, a conteggio non ancora ultimato ma sufficiente per garantire al partito di Suu Kyi la maggioranza assoluta nelle due camere e la possibilità di formare il nuovo governo.

Le accuse di genocidio

La popolarità di Suu Kyi in patria rimane alta in particolare tra la maggioranza Bamar, mentre le minoranze etniche hanno perso la fiducia nella "Signora" come sincera promotrice di un processo di pace equo. Le critiche straniere al nazionalismo dell'ex Nobel per la Pace sulla questione dei musulmani Rohingya, contro cui nel 2017 l'esercito ha mosso un'offensiva a cui l'Onu ha attribuito "intento genocida", non hanno intaccato il consenso interno per la leader, accusata all'estero di non aver fatto nulla per fermare il massacro.