Covid, Elon Musk fa 4 tamponi in un giorno: 2 positivi e 2 negativi

Il Ceo di Tesla ha raccontato su Twitter la sua esperienza e messo in dubbio la validità dei test: "Sta succedendo qualcosa di fasullo". Ora attende l'esito di altri esami

Il Ceo di Tesla Elon Musk ha fatto sapere tramite Twitter di essersi sottoposto giovedì 12 novembre a quattro test per il Covid-19 e che due sono risultati positivi, mentre gli altri due erano negativi. Il magnate americano ha aggiunto di avere i sintomi di un “tipico raffreddore. Finora niente di insolito" ( COVID: GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE ).

Musk: "Sta succedendo qualcosa di fasullo"

Il miliardario, che spesso ha esternato dubbi sulla reale pericolosità del Covid-19, ha aggiunto che altre persone potrebbero riscontrare problemi simili, mettendo quindi in discussione la precisione dei test per il coronavirus. "Sta succedendo qualcosa di estremamente fasullo”, ha scritto, “stessa macchina, stesso test, stessa infermiera. Antigene rapido test da BD ", probabilmente riferendosi al test rapido dell'antigene di Becton Dickinson e Co.