Elon Musk lancia la sua tequila da 250 dollari a bottiglia

Elon Musk si prepara a firmare la Tesla Tequila, distillato che verrà messo in commercio a 250 dollari la bottiglia. Prendendosi una pausa da Space X e dai viaggi nello spazio, il visionario imprenditore si è già cimentato nella progettazione di una tavola da surf che porta il suo nome, nella realizzazione di short/pantaloncini e nella costruzione di un lanciafiamme. La Tesla Tequila sarà dunque solo l'ultimo di una lunga serie di progetti.

Come sarà la tequila di Elon Musk

Dopo anni di lavoro per mettere a punto la ricetta perfetta, la Tesla Tequila è apparsa sullo store online Tesla e sarà venduta a 250 dollari a bottiglia. Come riporta Cnn, il contenitore sarà a forma di fulmine, simbolo che sembra voler veicolare un messaggio preciso: un sorso di questo superalcolico sarà una scossa di energia elettrica. Si tratta di una tequila añejo, ottenuta con il 100 per cento da agave premium in piccoli lotti a base di agave di alta montagna e di pianura provenienti da fonti sostenibili. "Invecchiata per 15 mesi in botti di rovere francese e in una bottiglia di vetro soffiato a mano, Tesla Tequila presenta aromi di frutta secca e vanigliato con un finale equilibrato di pepe e cannella", si legge in una nota dell'azienda.

Un progetto nato per scherzo

Dopo aver riferito di grossi problemi economici affrontati dalla sua azienda, Musk aveva annunciato la nascita questo progetto quasi per scherzo nel 2018, con un tweet. Oggi la Tesla Tequila è realtà grazie alla collaborazione con il marchio di alcolici Nosotros e il distributore Speakeasy. Al momento è possibile acquistarla solo sullo store online americano di Tesla, solo per chi è residente negli Stati Uniti negli stati in cui si può spedire l'alcol per posta.